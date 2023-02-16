Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле наградили талантливую молодежь. Дипломы и грамоты отличившимся орловцам вручил глава региона.

Церемония награждения прошла в актовом зале ОГУ имени И.С. Тургенева. На мероприятии присутствовал губернатор Андрей Клычков и первые лица области. Награды из рук главы региона получили молодые ученые, студенты и учащиеся разных образовательных организаций области.

В общей сложности награды были вручены 30 молодым орловцам. Они получили дипломы победителей региональных конкурсов, свидетельства стипендиатов губернатора Орловской области, а также почетные грамоты и благодарности.

Еще Андрей Клычков отметил, что в прошлом году количество юных орловцев – участников международных, всероссийских, региональных, межвузовских научных мероприятий возросло в два раза.

Закончилось мероприятие выступлением творческих коллективов Центра культуры и эстетического образования ОГУ имени И. С. Тургенева.