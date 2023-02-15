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Орловцы взяли свыше десяти миллиардов рублей по льготным ипотекам. Сумма рассчитана за последние пять лет.

В Орловской области за три года действия программы льготной ипотеки местные жители взяли 3,6 тысяч ипотечных льготных кредитов на сумму семь миллиардов рублей. Еще полторы тысячи кредитов на сумму три миллиарда рублей с 2018 года орловцы взяли по программе семейной ипотеки.

Орловские айтишники также начали использовать возможности приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях по новой программе льготного кредитования. Она начала действовать с 2022 года. На сегодняшний день IT-специалисты взяли пять ипотечных кредитов на сумму 16,9 миллионов рублей.