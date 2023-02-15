Фото: Нина Соколова

В Орле под статью попали два молодых человека, которые пронесли продукты мимо кассы. Сумма ущерба превысила три тысячи рублей.

Инцидент случился в одном из супермаркетов Железнодорожного района. О хищении продуктов в дежурную часть сообщили работники магазина. На место прибыли полицейские и сотрудники вневедомственной охраны. Воришек поймали по горячим следам. Так, 24-летний и 28-летний жители областного центра сложили продукты в рюкзак и незаметно вышли из торговой точки. Затем товары они продали третьим лицам.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, задержанные во всем признались. За кражу на них завели дело по 158-й статье Уголовного кодекса.

На период предварительного следствия молодые люди получили подписку о невыезде и надлежащем поведении.