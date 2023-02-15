В Орле прошел митинг памяти воинов-интернационалистов

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

15 февраля на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов в Орле состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

В митинге приняли участие первые лица города и области, председатель правления Орловской региональной организации ветеранов боевых действий Андрей Титов, представители Вооруженных сил, правоохранительных органов, общественных патриотических организаций, ветераны боевых действий, жители города. Всего митинг собрал около 600 человек.

- Вечная память и слава всем воинам, не вернувшимся с полей сражений. Низкий поклон их родным и близким – воспитавшим сыновей-героев. Сердечная благодарность ветеранам! Вы и ныне в строю. Своим примером, верностью долгу, твердым патриотизмом воспитываете новые поколения защитников Родины, - обратился к присутствующим губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что орловцы помнят и гордятся всеми, кто с оружием в руках встал на защиту рубежей нашей Родины и до конца исполнил свой воинский долг.

Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов.