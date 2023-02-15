Фото: Нина Соколова

В Орле по горячим следам задержали мужчину, который обнес дом своего приятеля. Хозяин жилища забыл закрыть входную дверь и калитку.

Зайдя в гости к знакомому, орловец понял, что тот отсутствует, а двери в дом не заперты. Он решил воспользоваться ситуацией и проник в жилище. Оттуда он вынес ноутбук, телевизионную приставку, роутер, телевизор и стиральную машинку. Вывезти технику воришка попросил другого мужчину, который не знал, что она краденая. Владелец имущества оценил ущерб в 7,5 тысяч рублей.

На месте работали сотрудники Железнодорожного отдела полиции. По горячим следам они установили похитителя. Оказалось, 35-летний задержанный уже был судим ранее. По факту кражи сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

- Часть похищенного орловец сбыл, остальное полицейские изъяли у него по месту жительства. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.