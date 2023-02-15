Фото: "Ливенская газета"

Для медучреждений Орловщины закупят 14 новых автомобилей. Они обойдутся региональному бюджету почти в 17 миллионов рублей.

Накануне была определена организация, которая займется закупкой машин. Ей стала ООО Торговая компания «Викинги». Информация появилась на сайте Госзакупок.

Компания обязуется поставить по легковому автомобилю в Корсаковскую, Нарышкинскую, Болховскую, Верховскую, Залегощенскую, Кромскую, Краснозоренскую, Колпнянскую, Знаменскую, Покровскую, Свердловскую, Сосковскую ЦРБ и в детские поликлиники №1 и №2 города Орла. Сумма контракта составила 16,6 миллионов рублей.

Закупка проводится в рамках реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, в 2022 году орловские больницы уже пополнились 11 автомобилями. На них потратили 23,6 миллионов рублей.