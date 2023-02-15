Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

У Орловской области наметились перспективы сотрудничества с Угандой. Андрей Клычков провел рабочую встречу с послом республики Мозесом Кизиге.

Региональные чиновники рассказали представителям посольства об экспортном потенциале продукции АПК и промышленной продукции Орловской области.

Темой встречи стало расширение экспортных возможностей предприятий региона. В настоящее время орловские производители не осуществляют экспортные поставки в Республику Уганда, но активно экспортируют свою продукцию в Египет, Марокко, Южно-Африканскую Республику, Замбию, Тунис, Гану, Ливию и ряд других стран.

Отметим, что в Орловской области обучается 1,1 тысяч студентов из Африки: 484 человека – из Египта, 71 – из Камеруна, 56 – из Конго, 63 – из Кот-д’Ивура, 80 – из Нигерии, 55 – из Судана и других стран африканского континента.

В Уганду, в рамках сотрудничества, Орловщина сможет поставлять подсолнечное и рапсовое масло, сахар, зерно, мучные и кондитерские изделия, крупы, сельскохозяйственную, дорожную и коммунальную технику, холодильное и морозильное оборудование, насосное оборудование для орошения полей.