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В Орловской области за кражи и угон осудят двух братьев. На скамью подсудимых отправятся 20-летний и 16-летний жители Урицкого района.

Совершать преступления орловцы начали в прошлом году. Сначала 20-летний молодой человек похитил более семи тысяч рублей у своего знакомого в доме, который находится в деревне Селихово. Через пару месяцев он отправился в поселок Совхозный, где опять же обнес другого своего знакомого. В этот раз он стащил мобильный телефон. Кроме того, следствие установило, что в марте прошлого года этот же молодой человек вместе со своим 16-летним братом угнали автомобиль. Инцидент произошел в том же поселке.

За кражи и угон на 20-летнего жителя Урицкого района завели дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его младший брат будет отвечать только за угон.

- В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.