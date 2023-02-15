В минувшем году обеспечены мобильной связью 24 малых населенных пункта Орловской области

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Доступ к мобильной голосовой связи и беспроводному интернету (4G/LTE) получили жители сёл и деревень 15 районов региона.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Проект УЦН 2.0 имеет большое социальное значение, поскольку благодаря ему современные цифровые сервисы приходят в небольшие населенные пункты. Жители деревень, сёл и поселков получают доступ в Сеть на скорости до 50 Мбит/с в радиусе одного километра от базовой станции. Этого достаточно для активного интернет-серфинга, общения в соцсетях и мессенджерах и даже просмотра потокового видео. Устойчивый доступ в интернет позволяет селянам решать многие задачи без поездок в районный центр».

Сергей Сотников, житель Мценского района:

«Без интернета нам было сложно: коммуналку онлайн не оплатишь, к врачу не запишешься, документы в налоговую приходилось отвозить лично. И у сына возникали сложности с учебой: дополнительную информацию при выполнении домашних заданий искали в небольшой сельской библиотеке. Сейчас другое дело! Мобильная сеть сильно упростила нашу жизнь. Экономим время, нервы и деньги».

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.

Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.