Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле ветераны педагогического труда собрали почти полсотни коробок с помощью для военнослужащих. Посылки доставят в район Кременной.

Председатель ветеранской организации Любовь Николаевна Сущенко поделилась, что посылку решили собирать на одном из совещаний. В сборах поучаствовали около ста представителей городской общественной организации ветеранов педагогического труда

- Мы бросили клич. К сбору подключились педагоги, дети, родители. Целыми семьями несли продукты питания, средства личной гигиены, теплые вещи, медикаменты (приносили целые аптечки), бытовые принадлежности. Вот так за две недели мы набрали 45 коробок, - рассказала Любовь Сущенко.

Отдельно для бойцов подготовили коробку с письмами. Их набралось больше 200 штук.

Весь собранный груз уже доставлен в администрацию Советского района. В настоящее время там формируют большой гуманитарный груз для орловцев, находящихся на передовой Кременная – Сватово.