Фото: Орловский краеведческий музей

Орловцам расскажут о судьбе убитой деревни Колпачки. Выставка откроется в Орловском краеведческом музее.

Открытие экспозиции, посвященной мемориалу «Колпачки – убитая деревня», состоится 16 февраля в 11.00.

Небольшая деревенька Колпачки находится в Урицком районе Орловской области. Там 2 февраля 1942 года партизаны Федор Головко и Николай Филюшкин вступили в неравный бой с фашистами. Немцы потеряли несколько солдат. В ответ карательный отряд расстрелял почти всех жителей глубинки. У оставшихся в живых отобрали имущество и скот, а саму деревню Колпачки сожгли дотла.

В память о трагедии уроженец тех мест Анатолий Кузьмин и редактор районной газеты Григорий Лазарев предложили создать мемориал. Идею поддержали и на народные деньги воздвигли памятник. Мемориал «Колпачки – убитая деревня» был открыт 20 октября 1990 года в 40 километрах от Орла.