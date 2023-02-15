Фото: газета "Болховские куранты"

В Орловской области в ходе раскопок обнаружили древние артефакты. Многим из них более шести веков.

Археологические раскопки в Болхове начались в 2021 году во время благоустройства общественной территории «Сад "Городок"».

На участке были обнаружены погребения XVII-XVIII веков. Их связывают с погостом, существовавшим при церкви Святой Живоначальной Троицы. Вместе с этим, были найдены артефакты XVII-XIX веков, а также немногочисленные фрагменты глиняной посуды XIV-XV веков. Такие средневековые древности на территории Болхова обнаружили впервые.

Среди находок XVI-XVIII веков найдены бронзовые пуговицы, белоглиняная, красноглиняная и мореная круговая керамика, штык-нож австрийского образца 1892 года. Также была обнаружена круговая керамика XIV-XV веков.

Стоит отметить, что в 2021 году на месте раскопок были проведены археологические наблюдения. Ученые исследовали почти две тысячи квадратных метров. Интересно, что на одном из участков были зафиксированы, предположительно, остатки рва «Пустого городища». Укрепления располагались в естественной седловине, отделявшей более высокую территорию Кремля от мысовой части низкого коренного берега.