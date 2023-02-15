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Орловцы стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор. Количество заявок увеличилось в сфере интернет-покупок, ЖКХ и связи.

По данным регионального Роспотребнадзора В 2022 году число обращений по вопросам защиты прав потребителей достигло 1918. Это на 3,1% больше чем в 2021 году, тогда их насчитывалось 1858. Увеличение произошло за счет устных обращений, рассмотренных на личном приеме в общественной приемной управления. Их было 634, что на 45% больше по сравнению с 2021 годом (347 устных обращений). При этом письменных заявлений стало на 15% меньше – 1284.

Чаще всего жители региона жаловались на нарушение прав в сфере торговли продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе приобретенными через интернет, ЖКХ, связи, бытового обслуживания, финансового рынка.

В сфере ЖКХ, как сообщает пресс-служба орловского Роспотребнадзора, традиционно потребителей волновали вопросы порядка начисления платы за коммунальные услуги и ненадлежащего качества предоставляемых услуг.

Реже орловцы были недовольны вопросами оказания медицинских, образовательных, туристских, транспортных услуг, культурно-развлекательных мероприятий. А жалобы на риэлторские услуги, долевое строительство жилья, деятельность платежных агентов носили единичный характер.