Фото: архив "КП"

В Орловской области построят новый дом культуры. Подрядчик определится в марте.

Строительство культурного центра в селе Бакланово Орловского муниципального округа будет проводиться в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Работы должны будут завершить в 2024 году. Кто займется строительством культурного центра, станет ясно 7 марта. Аукцион по поиску подрядчика размещен на портале Госзакупки.

Начальная цена контракта составляет 66,3 миллиона рублей. За эту сумму подрядчик должен будет не только возвести здание дома культуры, но и закупить необходимое оборудование и мебель.

Общая площадь нового одноэтажного здания составит 785,2 квадратных метров, общая площадь застройки здания – 864,2 квадратных метров.