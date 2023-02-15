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В Орловской области из незаконного владения вернули почти 500 гектаров земли сельхозназначения. В суд с исковым заявлением обратилась прокуратура.

Два договора аренды участков сельскохозяйственного назначения в Новосинецком сельском поселении площадью более 480 гектаров заключила администрация Болховского района с арендатором. Так было нарушено законодательство о личном подсобном хозяйстве: площадь арендованной земли превысила допустимые показатели в 200 раз. Кроме того, эти участки использовались не для огородничества, а для ведения предпринимательской деятельности. Все сделки были совершены без проведения торгов. Исковое заявление в Арбитражный суд направила региональная прокуратура. Пока дело рассматривалось в суде, арендатор пытался передать эти земельные участки в пользование другим лицам. Но, несмотря на это, требования прокуратуры были удовлетворены, а суд обязал жителя области возвратить землю.

Как сообщает прокуратура Орловской области, администрация района не согласилась с вынесенным судом решением и обжаловала его в апелляционном порядке. Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда предыдущее решение оставили без изменения, оно вступило в законную силу.

На данный момент судебное решение исполнено, участки вернули из чужого незаконного владения. Проводятся торги по их продаже.