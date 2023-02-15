Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области в ДТП пострадал пенсионер. Авария произошла 14 февраля на автодороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна».

По сообщению региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель ВАЗ «Нива» на автодороге «Змиевка-Глазуновка-Тросна», в районе 15 километра, столкнулся с автомобилем АФ3 71703 «Рефриджератор», под управлением 41-летнего водителя, который ехал со стороны поселка Глазуновка в направлении поселка Змиевка. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы.

В Орловской области за прошедшие сутки всего было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых два происшествия с двумя пострадавшими.