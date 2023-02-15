Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орле на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов. Нарушения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В связи с неблагополучной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней и гриппу птиц в Орловской области усилен контроль за реализацией продукцией свиноводства и птицеводства.

В минувшие выходные специалисты ведомства проверили соблюдение обязательных требований ветеринарного законодательства на ярмарке выходного дня, расположенной на улице Приборостроительной в Орле.

- Накануне ярмарки мониторинговая группа Управления проанализировала информационную систему ветеринарной сертификации «Меркурий», составила списки предпринимателей и юридических лиц, оформивших электронные сопроводительные документы (эВСД) на продукцию для реализации на площадке, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Затем специалисты сопоставили список заявленных и фактических участников ярмарки и выяснили, что более половины из них не имели документов на свинину и птицу. У продавцов отсутствовала информация о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы, о производителе, датах изготовления и сроке годности мяса.

О выявленных фактах проинформированы управление ветеринарии Орловской области и организаторы ярмарки. Им предстоит принять меры для устранения выявленных нарушений.