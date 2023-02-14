Фото: Нина Соколова

Орловец украл золотые украшения у родственницы своего знакомого. В полиции завели уголовное дело.

Золотой браслет и сережку, которые стоили почти 20 тысяч рублей, житель областного центра стащил из чужой квартиры. Там он проживал некоторое время по просьбе своего знакомого, который оказался родственником хозяйки ювелирных изделий и той самой жилплощади. Женщина часто бывает в отъезде, а квартира пустует. Когда орловчанка не нашла своих украшений, то сразу же связалась с бывшим «квартирантом». Мужчина в свою очередь пообещал все вернуть, но этого не произошло. Женщина обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого подозреваемого. Мужчина сознался в краже и выдал полицейским похищенную сережку. Браслет он сбыл в ломбард.

За кражу на похитителя завели уголовное дело по статье 158 УК РФ. На время предварительного следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.