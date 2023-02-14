Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области в этом году капитально отремонтируют поликлиники двух районных больниц. Аукцион по поиску подрядчика уже объявлен.

Речь идет о поликлиниках Должанской и Сосковской ЦРБ, построенных примерно в 60-х годах прошлого столетия.

На капитальный ремонт первого медучреждения направят более 44 миллионов рублей, второго - 35 миллионов рублей.

За эти средства подрядчик должен будет полностью обновить все инженерные системы зданий, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а также смонтировать систему пожарной сигнализации.

Работы в поликлиниках проведут в этом году.