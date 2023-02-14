Фото: Департамент здравоохранения Орловской области
В Орловской области в этом году капитально отремонтируют поликлиники двух районных больниц. Аукцион по поиску подрядчика уже объявлен.
Речь идет о поликлиниках Должанской и Сосковской ЦРБ, построенных примерно в 60-х годах прошлого столетия.
На капитальный ремонт первого медучреждения направят более 44 миллионов рублей, второго - 35 миллионов рублей.
За эти средства подрядчик должен будет полностью обновить все инженерные системы зданий, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а также смонтировать систему пожарной сигнализации.
Работы в поликлиниках проведут в этом году.