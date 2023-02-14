Орловец, укравший мобильник за 12 тысяч рублей, поопал под статью Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловец, укравший мобильник за 12 тысяч рублей, попал под статью. Чужой смартфон он сдал в ломбард.

В Ливенский отдел полиции пришел местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то украл его сотовый телефон. Также он отметил, что незадолго до этого распивал алкоголь в компании, в которой помимо приятелей были и малознакомые люди. По данному факту было возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

Воришку нашли сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что смартфон стащил 31-летний житель Ливенского района. В тот день мужчина также распивал алкоголь в компании с владельцем гаджета. Похищенный сотовый телефон он успел сдать в ломбард.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что ливенцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.