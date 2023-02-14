Фото: соцсети Сергея Лежнева

Орловская область собрала очередной гуманитарный груз для отправки на фронт. Ее повезут в расположение частей под Сватово.

Посылку собрали жители Сосковского района. Об этом в соцсетях сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Неравнодушные люди купили форму и тактическую обувь, тактические перчатки, молотки, топоры, шуроповерты, лопаты, ножовки, тактические аптечки, бензопилы, генератор, печки, большое количество инструментов, ноутбуки, горелки и газовые баллоны, домкраты, сигареты, продукты, медикаменты.

Кроме того, орловцы отправят в зону СВО личные посылки для своих близких.

– Мне глава района рассказал историю о письме ветерана ВОВ, который написал шесть важных строчек нашим бойцам, письмо мы обязательно солдатам передадим. Дети детского сада Сосково записали видео нашим солдатам, его мы тоже покажем. Это в очередной раз подтверждает, что наша сила – в единстве!, – написал Сергей Лежнев.