Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области осудили мужчину, случайно застрелившего охотника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В Орловской области суд вынес обвинительный приговор 45-летнему жителю города Железногорска. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Следствием и судом установлено, что мужчина охотился вблизи деревни Березовка Орловской области. В процессе охоты он не удостоверился в безопасности другого охотника - 29-летнего жителя Железногорского района, выстрелил в куст, где находился последний, и застрелил его.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года.

Также, судом удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму два миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.