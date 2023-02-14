Фото: Елена Зябкина

В Орловской области создадут спортивный клуб «Орел». Указ подписал заместитель губернатора Вадим Соколов.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства Орловской области. Автономная организация «Спортивный клуб "Орел"» будет заниматься школьными спортивными лигами региона, а также развитием спортивных команд Орловщины по игровым видам спорта. К ним будет относиться и футбольный клуб «Орел».

Спортивный клуб создается с целью развития массового спорта, создания условий для повышения качества физической подготовки орловцев, развития спорта высших достижений в сегменте игровых видов спорта.

Учредителем организации станет региональный департамент физической культуры и спорта.