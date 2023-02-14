Фото: Сергей Силаев

В Орле до вечера отключили светофоры на нескольких улицах. Неудобства связаны с техобслуживанием трансформаторных подстанций.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, светофоры на пересечениях улицы Веселой и улицы Генерала Родина, улицы 4-й Курской и переулка Речного, улицы Фомина и переулка Речного, улицы 4-й Курской и улицы Новосильской, а также улицы Фомина и улицы Русанова не будут работать сегодня до 17.00.

Также автомобилисты могут столкнуться с отключения светофоров на пересечениях улицы Тургенева и улицы Салтыкова-Щедрина, а также улицы Комсомольской и улицы МОПРа.