Орловчанка нашла чужую банковскую карту и попала под уголовное дело Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловчанка нашла чужую банковскую карту и попала под уголовное дело. Ей женщина успела расплатиться семь раз.

Утерянную банковскую карту нашла 27-летняя жительница Ливен. Владельцу платежное средство она решила не возвращать, а сама отправилась по магазинам. Семь раз женщина расплатилась картой в двух торговых точках. Когда списание различных сумм со счета увидел владелец банковской карты, он сразу заблокировал ее и пошел в районный отдел полиции. Полицейские нашли похитительницу после того, как просмотрели камеры, находящиеся в этих магазинах.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, в отношении орловчанки следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.