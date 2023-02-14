Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле выявили более сотни нарушений в сфере миграции. По каждому факту правоохранители составили административные протоколы.

Проверки в местах пребывания иностранцев провели сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий правоохранители выявили 112 правонарушений в сфере миграции. Иностранцами был нарушен режим проживания на территории России.

- По всем материалам сотрудники полиции составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Отметим, что иностранцы обязаны предоставлять достоверные сведения о месте своего пребывания. Нарушение установленного порядка влечет за собой административную ответственность, а фиктивная регистрация – уголовную.