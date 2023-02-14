Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орловской области ищут подрядчиков для строительства двух крупных школ. Аукцион размещен на портале Госзакупки.

Новые учебные заведения на 1225 мест построят на улице Родзевича-Белевича в Орле и в деревне Жилина Орловского МО. Начальная цена контрактов на разработку проектной документации и строительство школ составляет по 1,2 миллиарда рублей.

Подрядчиков выберут в начале марта. После заключения контрактов они смогут приступить к работам. Строительство школ планируют завершить в 2024 году.

Напомним, в Орле продолжается строительство школы на улице Зеленина. Она будет вмещать 1 225 детей. Основное здание учебного заведения будет состоять из двух корпусов – для начального и старшего звеньев. Общая площадь – 27 тысяч квадратных метров. Работы планируют завершить в июне текущего года.