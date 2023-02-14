Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области отремонтируют больницы за 345 миллионов рублей. Реставрация затронет медицинские учреждения в семи муниципалитетах.

Об этом в прямом эфире в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

Глава региона сообщил, средства выделены на ремонт поликлиник № 2 и № 3 города Орла, Ливенской, Должанской, Колпнянской, Мценской, Новодеревеньковской и Сосковской ЦРБ.

Андрей Клычков отметил, что в орловской больнице Боткина запущен новый лифт, а также началась замена второго лифта. В учреждении здравоохранения возобновило работу гинекологическое отделение, в котором открыт новый индивидуальный родильный зал повышенной комфортности.

Кроме того, для Областной стоматологической поликлиники закупили семь многофункциональных стоматологических установок на общую сумму более 5,5 миллионов рублей. Оборудование уже установлено и используется в работе.