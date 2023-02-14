В Орловской области утверждена пятилетняя программа обновления систем коммунальной инфраструктуры. Она будет действовать до 2027 года.

Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Программа направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.

За первые 2 года реализации регион потратит 903,5 миллионов рублей. В программе участвуют все городские округа, Орловский муниципальный округ, муниципальные районы Орловской области, организации, которые владеют или будут владеть объектами коммунальной инфраструктуры.

К 2027 году в регионе планируется модернизировать 94,3 километров сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построить четыре котельных и два центральных тепловых пункта, а также улучшить качество коммунальных услуг для 15 тысяч человек.

В этом году в планах строительство котельной в селе Становой Колодезь и центрального теплового пункта в городе Мценске. В 2024 году в области построят еще три котельных и центральный тепловой пункт.