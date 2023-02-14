Орловцы стали получать квитанции с информацией о ближайших укрытиях на случай ЧС Фото: Елена Зябкина

Орловцы стали получать квитанции с информацией о ближайших укрытиях на случай ЧС. Соответствующий QR-код появился на февральском едином платежном документе.

Правительство Орловской области отмечает, что информация имеет справочный характер. На внешней стороне платежки размещен QR-код, который при считывании ведет в раздел с интерактивной картой укрытий.

На внутренней стороне квитанции опубликован список ближайших укрытий в привязке к адресу абонентов из Орла, Ливен и Мценска. При возникновении вопросов о местоположении и состоянии укрытий орловцы смогут обратиться в органы местного самоуправления.

Напомним, интерактивная карта укрытий появилась в Орловской области в середине января. На карте голубыми метками обозначены укрытия. При нажатии на эти значки появляется адрес укрытия, его вместимость и наименование управляющей компании, которая отвечает за обслуживание данного помещения. Кроме того, на интерактивной карте можно ввести адрес своего дома и посмотреть, какие укрытия находятся поблизости.