Фото: orel-eparhia.ru

В Орле еще два объекта культурного наследия взяли под охрану. Теперь к ним нельзя подводить стоки вод и красить ограждения в яркие цвета.

Зоны охраны установили у Дворца культуры железнодорожников и Храма Смоленской иконы Божией Матери. Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Ранее здания получили статус объектов культурного наследия регионального историко-культурного значения.

В границах зон охраны данных объектов запрещается возводить объекты капитального строительства, устанавливать ограждения из бетонных плит, металлопрофиля, а также использовать в окраске ограждений яркие цвета. Кроме того, под запрет попали размещение стоков в сторону зданий, временных построек и использование технологий, которые оказывают негативное воздействие на объекты культурного наследия.