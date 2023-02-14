Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области после ДТП два человека попали в больницу. Авария произошла 13 февраля на автодороге «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная-Заря».

Так, по информации региональной Госавтоинспекции, около семи часов вечера 43-летний водитель автомобиля Пежо, в поселке Верховье в районе дома 107 по улице Ленина, столкнулся с автомобилем Мерседес под управлением 22-летнего водителя. В результате ДТП автолюбители получили травмы и были госпитализированы.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых три ДТП с четырьмя пострадавшими.