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В Орловской области материнский капитал без подачи заявления получили почти 11 тысяч семей. С 2020 года было выдано более 2,3 миллионов сертификатов.

Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который родителю приходит в личный кабинет на портале Госуслуг. После этого через кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами, а также контролировать их остаток. Таким образом, у семьи есть возможность распорядиться средствами материнского капитала, не обращаясь в клиентские службы Социального фонда.

Напомним, с 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 947 рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат, начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 188 682 рубля.