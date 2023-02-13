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НовостиСпорт13 февраля 2023 12:51

Орловские футболистки крупно победили в Смоленске

Хет-трик оформила Алина Пронькина
Алексей СЕРГУНИН
После пяти туров «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» единолично лидирует в группе "А" с 15 очками при разнице мячей 38:7. Фото со страницы орловского клуба в VK.

После пяти туров «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» единолично лидирует в группе "А" с 15 очками при разнице мячей 38:7. Фото со страницы орловского клуба в VK.

В Смоленске состоялся матч первенства России по мини-футболу среди женских команд. «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» уверенно расправился с «Куряночкой». На три точных удара курянок «орлицы» ответили восемью голами. Хет-трик в активе Алины Пронькиной, дубль на счету Марии Липяговой, по разу отличились Анастасия Сорокина, Виктория Некрашевич и Дарья Кормилицына. Итог - 8:3 в пользу орловского клуба.

После пяти туров «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» единолично лидирует в группе "А" с 15 очками при разнице мячей 38:7. Вторым идет «Сталь-ВГАС» с девятью баллами при игре в запасе. ТОП-3 замыкает губкинский «СШ № 3» (три). Теперь 19 февраля орловские футболистки сыграют с воронежским клубом.