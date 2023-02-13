Фото: соцсети Юрия Парахина

Орел посетили московские эксперты в области ландшафтного дизайна и градостроительства. Они представят предложения об озеленении города.

О визите столичных гостей сообщил в своих соцсетях мэр Орла Юрий Парахин.

– Орел – зеленый город. Наша задача – сохранить этот статус, при этом наведя порядок. Очистить обочины от поросли, а небо – от беспорядочно разросшихся сучьев. Тротуары сделать удобными для механизированной уборки. Высадить растения, которые будут зелеными круглый год, чтобы зимой город не выглядел голо, – рассказал глава города.

Предложения экспертов, коснутся не только озеленения, но и освещения в ландшафтном дизайне культурной жизни Орла.

По словам Парахина, первые результаты орловцы увидят этим летом.