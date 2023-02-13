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В Орловской области расширили перечень оплачиваемых общественных работ. Всего он включает 152 вида занятости.
К традиционному списку прибавились регистрация медицинских карточек, продажа сезонных товаров и производство пластмассовой продукции.
Об этом рассказала руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина.
Уже заключены первые в этом году договоры на организацию такого рода общественных работ.
– В этом процессе участвуют не только муниципальные и государственные организации, но и общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, индивидуальные предприниматели, – отметила глава департамента.
В прошлом году в оплачиваемых общественных работах поучаствовали 380 орловцев.
Отметим, что при такой форме труда у зарегистрированных в центрах занятости орловцев может сохраняться пособие по безработице, а также право на материальную поддержку от службы занятости.