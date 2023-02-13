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НовостиОбщество13 февраля 2023 10:55

В Орле МУП «ЖРЭП» продлили процедуру конкурсного управления

Он стал банкротом в августе 2022 года по иску «Орелводоканала»
Елена Зябкина
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Процедура конкурсного управления МУП «ЖРЭП» (Заказчик) продлена Арбитражным судом по до 10 августа 2023 года. Соответствующее ходатайство подал конкурсный управляющий.

На момент подачи «Орелводоканалом» иска на банкротство, долг МУП «ЖРЭП» (Заказчик) составлял 2,1 миллиона рублей.

В январе этого года на комитете по промышленности и ЖКХ Орловского облсовета старший по дому одного из многоквартирных домов, который находился под управлением МУП «ЖРЭП» (Заказчик), обратился к депутатам с просьбой помочь забрать у банкротящегося предприятия деньги. Жители собрали за текущий ремонт более миллиона рублей. Но получить свои средства орловцы смогут только через суд. На сегодняшний день счета у МУП «ЖРЭП» (Заказчик) арестованы.