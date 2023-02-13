Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области вакцинируют более полумиллиона животных и птиц. Управление ветеринарии составило план на 2023 год.

Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский.

– В рамках государственного задания запланировано проведение более 570 тысяч головообработок животных и птиц в виде вакцинаций и диагностических исследований, более 240 тысяч лабораторно-диагностических исследований, – рассказал Алексей Максимовский.

Кроме того, в этом году в регионе пройдут учения для совершенствования специалистами навыков поиска и ликвидации очагов АЧС, высокопатогенного гриппа птиц, ящура, сибирской язвы.

В целях недопущения распространения возбудителя АЧС за прошедший год было проведено свыше 44 тысяч лабораторных исследований. А это на 27,3 тысячи больше, чем в 2021 году.

Помимо этого, по словам главы управления, в регионе будет продолжена работа по ликвидации недействующих несибиреязвенных бесхозяйных скотомогильников. В 2022 году был ликвидирован 31 скотомогильник.