Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

В Болхове бывший стадион превратят в современное общественное пространство. Там оборудуют семь зон отдыха за 70 миллионов рублей.

Новая территория будет называться «Болховкин луг». На месте бывшего стадиона педагогического училища планируют обустроить деревянную смотровую площадку, установить детские игровые комплексы и спортивно-силовые тренажеры, проложить асфальтированные тротуары и экотропу.

Помимо этого, на «Болховкином лугу» местные жители смогут покататься на скейтбордах, велосипедах и даже приготовить барбекю.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", изменения произойдут благодаря победе Болхова в VI всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.