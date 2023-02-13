Фото: правительство Орловской области

В Ливнах появится бульвар с элементами местных брендов. На эти цели муниципальное образование получит 90 миллионов рублей.

В прошлом году город Ливны стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому в городе появится «Бульвар Октябрьский».

Территория нового общественного пространства будет делиться на различные зоны. Бульвар оборудуют велосипедной дорожкой, скамейками, навесами, сценой и фонарями.

В оформлении малых архитектурных форм и арт-объектов будут использоваться «ливенские бренды» – ливенская гармошка, плешковская игрушка, якубсония ливенская и ливенская свинья.

Кроме того, будут созданы зоны для пожилых людей и родителей с детьми, для проведения различных мероприятий и фотосессий, а также для общения и проведения досуга молодежи. Площадь бульвара составит 3,2 гектара.