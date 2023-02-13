В храме под Орлом будут бесплатно кормить нуждающихся пенсионеров

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Под Орлом будут бесплатно кормить нуждающихся пенсионеров. Получить горячее питание пожилые люди смогут с 1 марта.

Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Питание для одиноких людей пенсионного возраста будет доступно ежедневно. Получить пищу можно будет в благотворительной столовой при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в поселке Знаменка Орловского муниципального круга.

За талонами на горячее питание нуждающимся орловцам необходимо обратиться по адресу: поселок Знаменка, улица Советская, 99. Храм работает ежедневно с 7:30 до 18:30.

Дополнительную информацию можно узнать у священника Олега Анохина по телефону: +7 (953) 618-54-08.