Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом пожарные спасли от огня жилой дом. Возгорание случилось 12 февраля, около четырех часов дня.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В деревне Жилина Орловского муниципального округа, в воскресенье, около четырех часов дня, загорелся жилой дом. На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымление.

В результате пожара огнем была частично повреждена кухня. Причину пожара устанавливают специалисты. Пострадавших в здании обнаружено не было.