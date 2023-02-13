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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 6:56

Под Орлом пожарные спасли от огня жилой дом

Возгорание случилось 12 февраля
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом пожарные спасли от огня жилой дом. Возгорание случилось 12 февраля, около четырех часов дня.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В деревне Жилина Орловского муниципального округа, в воскресенье, около четырех часов дня, загорелся жилой дом. На момент прибытия сотрудников МЧС наблюдалось сильное задымление.

В результате пожара огнем была частично повреждена кухня. Причину пожара устанавливают специалисты. Пострадавших в здании обнаружено не было.