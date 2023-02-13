Депутатский корпус бьет тревогу

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Депутатский корпус Орловского облсовеста незамедлительно отреагировал на данный сигнал и организовал выездную комиссию, в которую вошли представители различных политических партий, в том числе, координатор проекта «Городская среда» партии Единая Россия Сергей Кутенев.

«Орловский областной Совет народных депутатов, и, в частности, Комитет по промышленности и ЖКХ регулярно отслеживает сложную ситуацию с захоронением отходов в Орловской области. Поэтому при поступлении данного сигнала было принято решение непосредственно на месте проверить факты. На Мценский полигон ООО «Экостройсервис» в настоящий момент свозится на захоронение отсортированный мусор из Орла и большей части Орловской области. Это вызвано отсутствием подходящего современного полигона для захоронения мусора, в первую очередь собираемого с территории г. Орла. Мы осмотрели полигон ООО «Экостройсервис», мусоросортировочную станцию ООО «Русресурс», пообщались с местными жителями и представителями органов власти. К сожалению, многие из указанных депутатами фактов имеют место», - рассказал Председатель комитета промышленности и ЖКХ Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Кутенев.

Эта проблема непростая, её нельзя решить, просто закрыв проблемный полигон. Ведь это единственный легальный полигон, входящий в территориальную схему по обращению с отходами и внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) в радиусе 50 км от Орла. При его закрытии в течение суток наступит мусорный коллапс.

«На мой взгляд, единственным реальным решением проблемы экологии Мценска является обустройство, введение в эксплуатацию и включение в территориальную схему новых функционирующих полигонов по захоронению ТКО в других местах, которые будут работать по всей области в нормальном режиме. Таких полигонов должно быть несколько, чтобы создать равномерную нагрузку на разные районы области и сделать перевозку ТКО логистически рациональной. И только тогда возможно закрыть и рекультивировать полигон ООО «Экостройсервис», - предлагает Сергей Николаевич Кутенев.

Комитетом промышленности и ЖКХ сделаны запросы в компетентные органы по сложившейся ситуации. Также на базе департамента ЖКХ создана рабочая группа по поиску путей решения данной проблемы. Вопрос эффективности устранения проблем с размещением отходов депутаты рассмотрели на прошедшем 10 февраля 2023 года заседании Комитета с учетом дополнительной информации, поступившей от Департамента ЖКХ, регионального оператора ООО «УК «Зеленая роща» и участников рынка ТКО.