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НовостиОбщество12 февраля 2023 12:36

Митрополит Тихон освятил купол Кромского храма

Его установят на здание в ближайшее время
Елена Зябкина
Фото: Евгений Мартынов

Фото: Евгений Мартынов

Митрополит Тихон освятил купол Кромского храма. Его установят на здание в ближайшее время.

11 февраля митрополит Орловский и Болховский Тихон приехал в Кромской район и посетил Свято-Троицкий храм в селе Кривчиково. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

В орловской глубинке Владыка Тихон освятил новый крест и купол для Свято-Троицкого храма. Старые святыни повредились в прошлом году во время урагана.

Богослужение посетили глава Кромского района Андрей Усиков, постоянные прихожане храма и жители села.

Ранее "Комсомолке" стало известно, что Знаменский храм Орла передал подарки сиротам, находящимся в больнице. Сюрприз для ребят подготовили учащиеся воскресной школы.