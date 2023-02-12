В Колпнянском районе отремонтируют дороги за 15 миллионов рублей

Фото: районная газета «За изобилие»

За счет субсидий Дорожного фонда Орловской области в 2023 году благоустроят участок дороги по улице Заводской в Колпне. Ремонт обойдется в 3,3 миллионов рублей. Срок выполнения работ – с апреля по июль.

За тот же срок в райцентре должны завершить ремонт дороги по улице 13-й Армии. Цена контракта – почти 1,4 миллионов рублей. Отреставрирована будет и дорога в деревне Карташовки Тимирязевского сельского поселения. Там запланирован капитальный ремонт сразу двух участков сельской дороги от дома № 80 до дома № 96 и от дома № 96 до дома № 118. На работы потратят 7,5 миллионов рублей.

Кроме того, в поселке отремонтируют участок по 1-му Октябрьскому переулку – от дома № 19 до дома № 37. Он обойдется районному бюджету в 1,6 миллионов рублей. Будет выполнен ремонт участка дороги общего пользования местного значения от съезда с трассы «Дросково – Колпны» до дома № 7 деревни Хорошевки Карловского сельского поселения. Цена контракта – 1,8 миллионов рублей. Работы должны быть закончены в июле этого года.