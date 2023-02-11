В Болховской школе отремонтируют спортивный зал. На эти цели потратят 848 тысяч рублей.

Для реставрации зала школы №3 города Болхов уже нашли подрядчика.

Задача строителей – очистить остатки старой краски с потолка и покрасить заново, а также заменить деревянные оконные блоки на пластиковые. Ремонтные работы пройдут летом.

Заключен договор и на поставку инвентаря для школьного спортивного клуба: десять лыжных комплектов и четыре баскетбольных мяча.

Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация на ремонт открытой спортивной площадки. На эти цели предусмотрено 919,4 тысячи рублей.