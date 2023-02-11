Орел получит 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра города Фото: Елена Зябкина

Орел получит 215 миллионов рублей на обустройство туристического центра города. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Всего на реализацию таких программ в 24 регионах направят более шести миллиардов рублей.

На выделенные средства создадут единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах Орла.

Реализацией проекта займется проектная команда с участием представителей региональных органов власти и муниципалитета, экспертов и представителей гражданского общества, туристического бизнеса и специалистов пространственного развития.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков в инвестиционном послании на 2023 год сообщал, что средства будут направлены на создание навигации и карт-схем города Орла, цифровых стоек, обновление в единой стилистике вывесок на фасадах зданий, оформление подсветки, обустройство фотозон и смотровых точек, оснащение сценических площадок.