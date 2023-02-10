Выходные в Орле: куда сходить 11 и 12 февраля

Фото: Ирина Кабанова

Вот и закончилась очередная рабочая неделя. В субботу и воскресенье жителей и гостей Орловщины ждут различные мероприятия. Свои двери для посетителей распахнут музеи, театры, библиотеки, филармония. Также гостей ждут и в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Культурные события «Комсомолка», как обычно, собрала в афишу. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных в Орле, 11 и 12 февраля.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В воскресенье вечером в Орловском академическом театре пройдет спектакль по повести Тургенева «Первая любовь». Актеры расскажут романтическую историю о возвышенной, всеобъемлющей и вечной любви, полной драматизма, а также основанной на личных воспоминаниях самого писателя.

- Главный герой, шестнадцатилетний юноша, страстно влюбляется в девушку, благосклонности которой добиваются многие мужчины. Вскоре он узнает, что она влюблена в его отца, который отвечает ей взаимностью, - рассказали в ОГАТе.

Зритель узнает, что же ждет в дальнейшем отца и сына, ставшими соперниками. Страстная и трогательная постановка наполнена неповторимой атмосферой тургеневского мира и грациозной стилизацией исторического костюма.

КОГДА? ГДЕ?

12 февраля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(14+)

КУКОЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ

На выходных в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина пройдет презентация игры-запоминалки «Кукольные парочки». Ее автором стала руководитель фольклорного творческого объединения «Орловские вечорки», опытный педагог Евгения Серебренникова.

- Игра-запоминалка «Кукольные парочки» адресована для семейного досуга и педагогам, помогая им формировать у детей знания о традиционной тряпичной кукле, развивать произвольное внимание и зрительную память, а также приобщать юных игроков к народным традициям и культуре России, - отмечает автор.

Сама игра включает в себя 44 парные карточки с изображением традиционных тряпичных кукол. Еще туда входит брошюра с описанием каждой куклы и набор раскрасок. Гости Бунинки смогут поиграть в «Кукольные парочки», а также познакомиться с авторской выставкой тряпичных кукол.

КОГДА? ГДЕ?

12 февраля, 11.00

Ул. Максима Горького, 43

(0+)

МУЗЫКА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Орловская государственная филармония приглашает гостей на концерт молодых звезд вокала из Москвы. На сцене споют мастера искусств, лауреаты международных конкурсов Полина Шабунина и Полина Шароварова. В зале прозвучит сопрано и меццо-сопрано. Также гости смогут насладиться партией фортепиано, которую сыграет Карина Погосбекова. Проведет концерт Ольга Гарбар. В программу «Три века русской вокальной музыки» войдут произведения Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, А. Гречанинова, С. Рахманинова, Г. Свиридова, Р. Щедрина, С. Прокофьева, П. и О. Назайкинских, Е. Потиной.

КОГДА? ГДЕ?

12 февраля, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

СЛОН

В эту субботу в драмтеатре «Русский стиль» можно посмотреть спектакль по пьесе, написанной в начале 30-х годов. Сюжет постановки простой и анекдотичный. Зрители познакомятся с ее главным героем, колхозником Гурьян Мочалкиным. Он мечтает разбогатеть. И вот однажды у него появляется капитал.

- Спектакль «Слон» — о выборе, с которым сталкивался каждый из нас. Он о простой мечте хорошо жить и при этом остаться человеком, не потерять себя. За комическими и фантасмагорическими ситуациями неизменно возникает мысль о том, в чём же состоит истинное богатство нашей жизни, - рассказали о спектакле в театре.

КОГДА? ГДЕ?

11 февраля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

УНИФОРМА КРАСНОЙ АРМИИ

Выставка с таким названием ждет посетителей в Военно-историческом музее Орла. Большой выставочный проект был организован руководителем регионального отделения Поискового движения России Сергеем Щербатым.

Как рассказали организаторы, на выставке представлено 35 манекенов с униформой и снаряжением Красной Армии, которые использовались в боях в 1943 году на территории Орловской области. В витринах представлены оригинальные предметы снаряжения и личных вещей 1930-40-х годов, которые использовали бойцы Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Также на планшетах можно рассмотреть копии орденов, медалей, знаков и повседневных погон. Кроме того, для желающих сделать снимки в музее есть фотозона.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать весь 2023 год.

Ул. Нормандия-Неман, 1

(6+)

ВЫХОДНЫЕ В СПАССКОМ

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» работает выставка «Резидент русской культуры». Экспозиция рассказывает о вкладе Ивана Тургенева в культурное взаимодействие между Россией и Европой, а также его роли «культурного посла». Кроме того, материалы из архивов Министерства иностранных дел на выставке представили впервые.

Помимо того, в субботу и воскресенье там пройдут и другие культурные мероприятия. Например, 11 февраля, гостей приглашают на мастер-класс по изготовлению сувенира «Воробей» с прочтением произведения Ивана Тургенева, а также сувенира «Волшебные цветы». В этот же день пройдет музейное занятие «Традиции усадебного гостеприимства» в крестьянской избе, протопленной дровами.

В воскресенье, 12 февраля, пройдут еще два музейных занятия «Крестьянская одежда: истории, рассказанные куклами» и «Старинные русские напитки». Еще гостям расскажут о крестьянском быте и гадании в сите в ходе игрового занятия «Чудеса в решете».

КОГДА? ГДЕ?

11 – 12 февраля, с 10.00

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, 3

(0+)

СЕРАЯ ШЕЙКА

Как обычно, юных зрителей ждут представления в Орловском театре кукол. Одно из них – сказка о маленькой уточке Серой шейке. Из-за пораненного крыла она не смогла улететь со своей родной стаей в тёплые края и осталась зимовать на озере одна.

- Именно эта сказка Дмитрия Мамина-Сибиряка легла в основу спектакля. В постановке сохранились все герои из сказки: уточка Серая шейка, мудрый Селезень, коварная и хитрая Лисица, храбрый Зайчишка и добрый Охотник. А ещё постановка получилась очень музыкальная и добрая, - отметили в кукольном театре.

Трогательная история о спасении маленькой уточки придется малышам по душе. Ребята не просто понаблюдают за происходящим из зала, но и помогут разбить лед на реке, чтобы спасти Серую шейку.

КОГДА? ГДЕ?

12 февраля, 11.00

Ул. Советская, 29

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