Орловцы могут запретить сделки с недвижимостью без личного участия собственника онлайн Фото: Елена Зябкина

Орловцы могут запретить сделки с недвижимостью без личного участия собственника онлайн. Подать заявление можно через Госуслуги.

Такая возможность появилась у жителей региона с начала этого года. Запретить сделки с недвижимостью можно дистанционно, подав соответствующее заявление на портале Госуслуг. Для этого заявителю потребуется квалифицированная электронная подпись. Данная мера поможет владельцам недвижимости защититься от мошенников.

Как рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области, запись о запрете будет внесена в ЕГРН в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления. Уведомление об этом придет в личный кабинет. Снять запрет можно также онлайн на Госуслугах.

На сегодняшний день по заявлениям орловцев в ЕГРН внесено почти семь тысяч запретов на совершение сделок с недвижимостью без личного участия собственника.