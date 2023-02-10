Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец проведет восемь лет в колонии за пьяную драку. В ходе нее он до смерти избил незнакомого мужчину.

Жителя Орла признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Орловской области.

Следствием и судом установлено, что ночью 17 июня 2022 года подвыпивший осужденный вместе со своими знакомыми покупал алкоголь в одном из пивных баров Железнодорожного района Орла. После покупки спиртного орловец поругался с одним из находившихся поблизости мужчин и избил его. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд назначил орловцу наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.